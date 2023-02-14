По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого контингента.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российского миротворческого контингента.



Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой автомобиль проехал из Лачына в направлении Ханкенди, а еще один – из Ханкенди в направлении Лачына.



Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.



Всего за день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев.

09:23

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого контингента.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 65 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.