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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 14 автомобилей МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 14 автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 14 автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).
Карабах
14 марта 2023 г. 10:14
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 14 автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 14 автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, 8 легковых и 6 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 93 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Фото14 vehicles belonging to ICRC pass unhindered on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-yə məxsus avtomobillərin Xankəndi-Laçın yolunda keçməsinə şərait yaradılıb

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