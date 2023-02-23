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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали семь автомобилей миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали семь автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российских миротворцев.
Карабах
23 февраля 2023 г. 12:30
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали семь автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще шести автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, две легковые, один бронированный и 1 грузовой автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына, а один легковой и один грузовой автомобили - из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали семь автомобилей российских миротворцев.

12:21

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, легковой автомобиль проехал из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 74 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 7 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

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