Руденко: Планируется встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"В настоящее время тройка сопредседателей планирует встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН: встречи и друг с другом, и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Если это состоится, то это стало бы хорошим знаком, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания", - сказал замминистра.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.