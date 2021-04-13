Ильхам Алиев: Планируем завершить основные инфраструктурные проекты на освобожденных землях за 3 года

Нам надо восстанавливать наши территории

"То, что мы сейчас планируем на освобожденных территориях, все это основывается на нашем собственном бюджете. Мы не получали никаких сообщений от международных организаций касательно поддержки. Если помогут, мы будет благодарны, если нет, то будем делать, что делаем. Нам надо восстанавливать наши территории".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Университете ADA , отвечая на вопрос об участии Европейского союза в восстановлении освобожденных территорий.

По его словам, есть компании, представляющие некоторые страны ЕС, которые будут участвовать в проектах по восстановлению.

"В ближайшие три года мы планируем завершить все основные инфраструктурные проекты, как, например, железные дороги, шоссе, электро- и водоснабжение и активную фазу строительства. Чтобы люди, которые вернутся туда, имели все условия для проживания там.

Думаю, к тому времени Зангезурский коридор уже также будет функционировать. Мы нацелены на 2-2,5 года, и строительство дороги в регионе Мегри не должно занять больше этого времени, конечно, при соответствующей координации и, если Армения не будет ставить искусственные препоны", - заявил президент.