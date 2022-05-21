Вугар Рагимзаде: Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана

Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана.

Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил доктор политических наук Вугар Рагимзаде.

В.Рагимзаде подчеркнул, что Карабахский конфликт уже отправлен в архив истории, и принятие реалий постконфликтного периода является приоритетом на текущий период: "Лидер США в очередной раз высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в сферах диверсификации энергии и международной безопасности. В письме президента Дж.Байдена особо подчеркивается позиция США, что интенсификация дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией откроет широкие возможности для процветания всего Кавказского и Транскаспийского региона".

По его словам, США поддерживают мирные инициативы Азербайджана, выражают готовность помочь ему в проводимых работах по налаживанию экономических, транспортных и межличностных связей: "США расценивают сложившуюся ситуацию, как важную возможность для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе".

В.Рагимзаде отметил, что эти подходы должны восприниматься, как однозначное принятие и поддержка со стороны США новых реалий в регионе, созданных нашей исторической Победой.

"В то же время, учитывая сложный характер процессов, протекающих в современном мире, мы видим еще одно четкое выражение поддержки США независимости и суверенитета Азербайджана. В поздравительном письме также отражено, что в предстоящие десятилетия США намерены и дальше развивать отношения с нашей страной, расширять связи по новым направлениям", - сказал он.