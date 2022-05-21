О нас

Вугар Рагимзаде: Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана

Вугар Рагимзаде: Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана.
Карабах
21 мая 2022 г. 16:07
Вугар Рагимзаде: Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана

Письмо Байдена - показатель успешной и независимой внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил доктор политических наук Вугар Рагимзаде.

В.Рагимзаде подчеркнул, что Карабахский конфликт уже отправлен в архив истории, и принятие реалий постконфликтного периода является приоритетом на текущий период: "Лидер США в очередной раз высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в сферах диверсификации энергии и международной безопасности. В письме президента Дж.Байдена особо подчеркивается позиция США, что интенсификация дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией откроет широкие возможности для процветания всего Кавказского и Транскаспийского региона".

По его словам, США поддерживают мирные инициативы Азербайджана, выражают готовность помочь ему в проводимых работах по налаживанию экономических, транспортных и межличностных связей: "США расценивают сложившуюся ситуацию, как важную возможность для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе".

В.Рагимзаде отметил, что эти подходы должны восприниматься, как однозначное принятие и поддержка со стороны США новых реалий в регионе, созданных нашей исторической Победой.

"В то же время, учитывая сложный характер процессов, протекающих в современном мире, мы видим еще одно четкое выражение поддержки США независимости и суверенитета Азербайджана. В поздравительном письме также отражено, что в предстоящие десятилетия США намерены и дальше развивать отношения с нашей страной, расширять связи по новым направлениям", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Biden reiterates appreciation for co-op with Azerbaijan in international security - OPINION
Версия на азербайджанском языке "Birləşmiş Ştatların lideri beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığa yüksək dəyər verdiyini növbəti dəfə bəyan edib" - RƏY

Экслюзивные новости

Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
20 мая 2022 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi