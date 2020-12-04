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Петров: Европа должна прекратить попытки раздувания конфликтных ситуаций

Петров: Европа должна прекратить попытки раздувания конфликтных ситуаций Вероятно в ЕС есть силы, которые хотели бы возобновления нагорно-карабахского конфликта
Карабах
4 декабря 2020 г. 17:32
Петров: Европа должна прекратить попытки раздувания конфликтных ситуаций

"Европа в настоящее время пытается как-либо вернуться в политические процессы на Южном Кавказе, однако делает это, мягко говоря, странно, по всей видимости, не понимая, насколько изменилась ситуация в регионе с подписанием трёхстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией".

Об этом Report заявил заместитель генерального директора информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа", старший аналитик агентства Андрей Петров.

"Де-факто нагорно-карабахский конфликт урегулирован, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, беженцы и внутренне перемещенные лица готовятся к возвращению на освобожденные земли, начался процесс реинтеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество. Поднимать в таких условиях снова вопрос о статусе Карабаха уже бессмысленно. И Париж явно занимается этим, чтобы заполучить голоса армянской диаспоры на ближайших выборах", - заявил А. Петров.

Он также отметил, что это означает, что в ЕС есть силы, которые хотели бы возобновления нагорно-карабахского конфликта, только-только ушедшего в историю, и новой дестабилизации Южного Кавказа.

"Но с такими намерениями, со всей очевидностью, никаких перспектив у влияния Европы на регион нет, ведь в Минский процесс европейцы в свое время вошли с разрешения Баку, а сейчас, когда они демонстрируют не только уже традиционную предвзятость, но и явную враждебность к Азербайджану, такого разрешения им уже не удастся получить. Европа должна или прекратить попытки раздувания конфликтных ситуаций и взаимодействовать со странами Южного Кавказа в новых, мирных условиях, или быть готовой к тому, что с ней попросту перестанут контактировать там, куда она хотела бы вернуться".

Напомним, в МИД Азербайджана вручили ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией "О защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока", принятой 3 декабря Национальной ассамблеей Франции.

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