Песков: В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана

"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена"

В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров". Как передает Report, об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", - сказал Песков.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.