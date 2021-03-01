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Песков:  В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана

Песков:  В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана "Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена"
Карабах
1 марта 2021 г. 14:28
Песков:  В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана

В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров". Как передает Report, об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", - сказал Песков.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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Версия на английском языке Peskov: Kremlin is satisfied with statements from Yerevan
Версия на азербайджанском языке Kreml: Paşinyan Putinlə söhbətdən sonra “İsgəndər”lə bağlı səhv fikirdə olduğunu anladı

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