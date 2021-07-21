Песков: Россия будет приветствовать посреднические усилия ЕС в переговорах по Карабаху

Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента

Россия готова приветствовать посреднические усилия стран Европейского союза в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать. В целом работа в этом направлении идет неплохо", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать звучащие из стран ЕС заявления о намерениях попасть в трехсторонний формат переговоров по Нагорному Карабаху.

Представитель Кремля напомнил, что трехсторонние договоренности глав РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху были достигнуты "при весьма энергичном участии президента Владимира Путина". "Он в постоянном контакте и с премьер-министром Пашиняном, и с президентом Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации, воплощения в жизнь тех договоренностей, которые были достигнуты", - резюмировал Песков.