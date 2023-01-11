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Песков: Размещение миротворцев ООН в Карабахе возможно только при согласии обеих сторон

Песков: Размещение миротворцев ООН в Карабахе возможно только при согласии обеих сторон Размещение миссии миротворцев Совета безопасности ООН в Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, возможно только при согласии на это обеих сторон.
Карабах
11 января 2023 г. 13:42
Песков: Размещение миротворцев ООН в Карабахе возможно только при согласии обеих сторон

Размещение миссии миротворцев Совета безопасности ООН в Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, возможно только при согласии на это обеих сторон.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон", - сказал он.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян допускает, что в 2025 году, после истечения мандата контингента РФ, Ереван обратится в Совбез ООН по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах.

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Версия на английском языке Kremlin: UN peacekeepers can be deployed in Karabakh with consent of Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiya Qarabağda BMT sülhməramlılarının yerləşdirilməsinin Azərbaycanın da razılığı ilə mümkün olacağını bildirib

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