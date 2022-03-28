О нас
Аудио новости

Песков прокомментировал ситуацию в Карабахе

Песков прокомментировал ситуацию в Карабахе "Наши военные, в контакте с азербайджанской стороной, армянской стороной. Сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей".
Карабах
183
28 марта 2022 г. 13:33
Песков прокомментировал ситуацию в Карабахе

"Наши военные, в контакте с азербайджанской стороной, армянской стороной. Сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии.

В результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dmitri Peskov Qarabağda baş verən hadisələrə münasibət bildirib
Версия на английском языке Peskov comments on situation in Karabakh

Экслюзивные новости

Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi