Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН в 1993 году принял 4 резолюции по нагорно-карабахскому конфликту

"Принадлежность Нагорного Карабаха достаточно давно определена резолюциями Совета безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны.

"Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла", - напомнил представитель Кремля.

Отметим, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял 4 резолюции по нагорно-карабахскому конфликту.

В этих резолюциях была признана территориальная целостность Азербайджана и требовался безоговорочный вывод оккупационных армянских войск с территории Азербайджана.