Песков: Кремль ожидает от сторон сдержанности и продолжит контакты с Баку и Ереваном

Россия выполняет функции посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Россия выполняет функцию посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Россия ожидает от сторон сдержанности и продолжит контакты с Баку и Ереваном.

11 мая в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.