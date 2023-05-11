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Песков: Кремль ожидает от сторон сдержанности и продолжит контакты с Баку и Ереваном

Песков: Кремль ожидает от сторон сдержанности и продолжит контакты с Баку и Ереваном Россия выполняет функции посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
11 мая 2023 г. 14:16
Песков: Кремль ожидает от сторон сдержанности и продолжит контакты с Баку и Ереваном

Россия выполняет функцию посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Россия ожидает от сторон сдержанности и продолжит контакты с Баку и Ереваном.

11 мая в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.

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Версия на английском языке Peskov: Kremlin expects restraint from parties and will continue contacts with Baku, Yerevan
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Kreml Bakı və İrəvanı təmkinli olmağa çağırır”

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