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Песков: Контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно

Песков: Контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно Контакты с Азербайджаном по карабахскому вопросу осуществляются постоянно в рамках реализации трехсторонних договоренностей.
Карабах
8 июля 2021 г. 14:36
Песков: Контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно

Контакты с Азербайджаном осуществляются постоянно в рамках реализации трехсторонних договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то переговоры с азербайджанской стороной после того, как президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков.

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Версия на азербайджанском языке Putinin sözçüsü: "Qarabağ mövzusunda Azərbaycanla daim əlaqə saxlayırıq"
Версия на английском языке Peskov: Contacts with Azerbaijan on Karabakh ongoing

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