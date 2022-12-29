Песков: Для международного мандата РМК в Карабахе необходимо согласие Азербайджана

Для предоставления российским миротворцам, временно размещенным на территории Азербайджана в Карабахе, международного мандата, либо привлечения международных сил необходимо согласие и Армении, и Азербайджана.

Для предоставления российским миротворцам, временно размещенным на территории Азербайджана в Карабахе, международного мандата, либо привлечения международных сил необходимо согласие и Азербайджана, и Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, так прокомментировал журналистам предложения армянского премьера Никола Пашиняна пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Международные миротворцы могут привлекаться, если на то есть согласие обеих сторон конфликта. И это – не только Армения, но и Азербайджан", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабинета министров заявил, что, "если РФ не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе по объективным или субъективным причинам, она должна инициировать обсуждение в Совете Безопасности ООН вопроса о наделении российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе мандатом Совбеза ООН или отправку дополнительных многонациональных миротворческих сил в Нагорный Карабах".