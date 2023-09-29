Песков: Дальнейшая судьба российского миротворческого контингента будет обсуждаться с Баку

Вопрос продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку.

Вопрос продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.