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Песков: Дальнейшая судьба российского миротворческого контингента будет обсуждаться с Баку

Песков: Дальнейшая судьба российского миротворческого контингента будет обсуждаться с Баку Вопрос продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку.
Карабах
29 сентября 2023 г. 15:21
Песков: Дальнейшая судьба российского миротворческого контингента будет обсуждаться с Баку

Вопрос продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

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