Первый вице-президент: Мы восстановим культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям

Первый вице-президент: Мы восстановим культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям

"Уважаемые участники мероприятия, наряду с отмеченным, пользуясь возможностью, хочу выразить глубокую признательность ИСЕСКО, лично ее генеральному директору доктору Салиму аль-Малику за ценную поддержку во время прошлогодней 44-дневной Отечественной войн

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"Уважаемые участники мероприятия, наряду с отмеченным, пользуясь возможностью, хочу выразить глубокую признательность ИСЕСКО, лично ее генеральному директору доктору Салиму аль-Малику за ценную поддержку во время прошлогодней 44-дневной Отечественной войны, завершившейся освобождением Азербайджаном спустя 30 лет оккупированных Арменией наших территорий и восстановлением исторической справедливости. Месяц назад по приглашению Президента Азербайджана делегация ИСЕСКО во главе с генеральным директором побывала с визитом в Азербайджане. У наших гостей была возможность посетить некоторые из освобожденных территорий, и они стали свидетелями общего масштаба разрушений и вандализма, включая осквернение десятков наших мечетей и разрушение сотен исторических памятников". Как передает Report, об этом 11 февраля сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на проведенном ИСЕСКО мероприятии в видеоформате по случаю Международного дня женщин и девочек в науке. "В настоящее время перед государством стоит такая гигантская задача, как возрождение освобожденных территорий и обеспечение безопасного возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. Мы справимся с этим. Мы восстановим разрушенные города и села. Мы построим там школы. Мы восстановим культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям. Мы высоко оцениваем готовность ИСЕСКО сотрудничать с правительством Азербайджана в оценке состояния памятников культурного наследия, поврежденных во время оккупации. В то же время выражаем особую благодарность ИСЕСКО за рассмотрение возможности открытия регионального представительства в Азербайджане. Это представительство, наряду с другими сферами, также может укрепить наше сотрудничество в области науки, сосредоточив внимание конкретно на повышении роли женщин и девочек в науке", - отметила Мехрибан Алиева. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook