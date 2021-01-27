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Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе 

Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе  "Уважаемый господин президент, хочу выразить Вам глубокую признательность за оказанное мне доверие. После освобождения Шуши от оккупации в результате героизма нашей победоносной армии под Вашим руководством Вы в своем историческом выступлении провозгласил
Карабах
27 января 2021 г. 15:11
Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе 

"Уважаемый господин президент, хочу выразить Вам глубокую признательность за оказанное мне доверие. После освобождения Шуши от оккупации в результате героизма нашей победоносной армии под Вашим руководством Вы в своем историческом выступлении провозгласили лозунг "Шуша, мы возродим тебя!".

Как сообщает Report, об этом во время приема президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в видеоформате, сказал специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов.

"Участие в созидательной работе под этим лозунгом – большая честь и в то же время большая ответственность для меня. Хочу заверить Вас в том, что сделаю все возможное для своевременного выполнения на требуемом Вами уровне поставленных задач и Ваших поручений по планомерной и системной реконструкции Шуши, являющейся культурной столицей Азербайджана, восстановлению ее богатого исторического и культурного наследия, жизни горожан в комфортной и доступной современной городской среде. Еще раз благодарю, господин президент", - сказал А.Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin Şuşa rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsindən ilk açıqlama

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