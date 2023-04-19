О нас

Первая сейсмическая станция в Карабахе будет построена в Шуше

Первая сейсмическая станция в Карабахе будет построена в Шуше В связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Шуше будет построена первая в Карабахе станция для проведения сейсмологических исследований.
Карабах
19 апреля 2023 г. 14:55
Первая сейсмическая станция в Карабахе будет построена в Шуше

В связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Шуше будет построена первая в Карабахе станция для проведения сейсмологических исследований.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

"В окрестностях города будет построена новая станция. В целом, для проведения исследований на освобожденных от оккупации территориях будет создано 10 таких станций", - подчеркнул Г.Йетирмишли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar seysmoloji konfrans keçiriləcək

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 11:34
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
18 апреля 2023 г. 18:28
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
18 апреля 2023 г. 18:11
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
18 апреля 2023 г. 18:10
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
18 апреля 2023 г. 17:26
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
18 апреля 2023 г. 17:25
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
18 апреля 2023 г. 16:01
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi