Переселившимся в село Тязябиня Ходжалинского района вручены ключи от домов

Первая группа переселенцев, отправившаяся утром 14 июля в село Тязябиня Ходжалинского района, прибыла в родной край.

Первая группа переселенцев, отправившаяся утром 14 июля в село Тязябиня Ходжалинского района, прибыла в родной край.

Как сообщает Report, на первом этапе в село переселены 28 семей в составе 125 человек, им были вручены ключи от новых домов.

В состав группы входят семьи, временно проживающие в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Церемония вручения ключей прошла при участии представителей Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также официальных лиц Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают свыше 43 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.