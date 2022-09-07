Переселенные в село Агалы семьи заселились в свои дома

Продолжается великое возвращение на наши освобожденные от оккупации территории.

Продолжается великое возвращение на наши освобожденные от оккупации территории.

Как передает карабахское бюро Report, осуществлен очередной этап переселения населения в село Агалы Зангиланского района, отстроенное на основе концепции "Умное село".

Сегодня в Агалы переселены еще 63 члена 12 семей, которые проживали в различных частях Баку и Сумгайыта.

Вернувшихся в село жителей встретил руководитель спецпредставительства президента Вахид Гаджиев.

Переселение в село Агалы продолжится последовательно на основе графика предоставления нового жилья Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

До 10 сентября в Агалы планируется переселить в общей сложности 25 семей.