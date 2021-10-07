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Перенджиев: Вражда с Азербайджаном бьет бумерангом по армянскому народу

Перенджиев: Вражда с Азербайджаном бьет бумерангом по армянскому народу Перенджиев: Вражда с Азербайджаном бьет бумерангом по армянскому народу
Карабах
7 октября 2021 г. 13:16
Перенджиев: Вражда с Азербайджаном бьет бумерангом по армянскому народу

"Армянской стороне нужно двигаться вперёд, заниматься экономикой, взаимодействовать с соседним Азербайджаном, а не находиться в постоянной конфронтации. Все закрытые коридоры, конфликтность и вражда с Баку, в первую очередь, бьют бумерангом по армянскому народу".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Политолог выразил надежду на скорую встречу лидеров Азербайджана и Армении: "В этом направлении должны быть приняты решения по демаркации государственных границ и подписание договора по поводу разблокирования всех коридоров, включая Зангезурский".

"Если установится мир и будет установлена государственная граница, то в будущем армяне и азербайджанцы смогут ездить друг к другу в гости", - заключил эксперт.

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