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Патрик Уолш: Действия Армении нацелены на террор против азербайджанцев

Патрик Уолш: Действия Армении нацелены на террор против азербайджанцев Было бы лучше, если б армяне предприняли шаги для восстановления мира
Карабах
31 марта 2021 г. 14:52
Патрик Уолш: Действия Армении нацелены на террор против азербайджанцев
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"Армяне обязаны передать Азербайджану карты заминированных территорий, где гибнут ни в чем не повинные люди".

Об этом американскому бюро Report заявил ирландский историк Патрик Уолш (Patrick Walsh).

Он отметил, что подобные события препятствуют установлению мира и нормализации отношений в регионе.

"Все это усугубляет ситуацию. Так, дополнительный Протокол II "О запретах или ограничениях на применение мин, мин-ловушек и других устройств" Конвенции ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 года, требует точного указания заминированных территорий и принятия необходимых мер по их разминированию после завершения боевых действий. Эти документы налагают запрет на применение оружия против гражданского населения при любых обстоятельствах и совершение умышленных убийств", - отметил Уолш.

П.Уолш выразил сожаление по поводу игнорирования требований этих документов: "В отношении нарушителей этого протокола не были применены санкции. На состоявшейся недавно международной конференции также была подчеркнута необходимость привлечения к ответственности тех, кто применял мины в условиях войны и не разминировал территории после ее окончания. Пока не работает ни один механизм для выполнения условий, отмеченных в вышеприведенном документе. В таком случае для привлечения Армении к ответственности может быть применен ряд санкций в правовой плоскости".

Ирландский историк подчеркнул, что действия Армении нацелены на совершение террора против азербайджанского населения: "Было бы лучше, если б армяне предприняли шаги для восстановления мира в регионе и нормализации отношений. Но я не уверен, что они сделают это".

Вусаля Аббасова

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Версия на английском языке Irish historian: Armenia can be held responsible for not delivering maps of mined areas
Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı tarixçi: "Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini təhvil vermədiyi üçün məsuliyyətə cəlb oluna bilər"

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