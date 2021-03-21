Пашиняна обвинили в занижении числа погибших

Во время визита в Арагацотнскую область Никол Пашинян во время публичного выступления объявил официальное число погибших, которое явно не соответствует цифрам, обнародованным ранее правительством

"Во время визита в Арагацотнскую область Никол Пашинян во время публичного выступления объявил официальное число погибших, которое явно не соответствует цифрам, обнародованным ранее правительством".

Как передает Report, об этом пишет сайт Yerkirmedia.am.

"Сегодня Пашинян заявил, что официально подтвержденное число погибших в войне 3 250, а 189 родителей сдали образцы ДНК и ожидают ответа.

Между тем в феврале Минздрав Армении объявил, что количество жертв, зарегистрированных армянской стороной (подлежащих судебно-медицинской экспертизе) по состоянию на 13 февраля, составляет уже 3 577 человек, а образцы, взятые у 428 тел, проходят экспертизу ДНК. Министр здравоохранения Анаит Аванесян, в свою очередь, сообщила, что многочисленные трупы погибших военнослужащих хранятся в холодильниках компании "Спайка", припаркованных возле морга Мецамора.

Следует добавить, что десятки тел до сих пор находят практически каждый день в результате поисковых операций. То же самое подтвердил Центр управления информацией, который является проектом Центра общественных связей и информации при аппарате премьер-министра РА и, как сообщает сайт, цель платформы - защитить граждан от информационного мошенничества. 18 февраля на сайте были опубликованы данные, утвержденные Минздравом.

По состоянию на 13 февраля количество жертв, зарегистрированных армянской стороной (подлежащих судебно-медицинской экспертизе), составляет 3 577 человек. 428 тел, образцы ДНК которых исследуются, входят в число 3 577 жертв, опубликованных Министерством здравоохранения.

Кстати, еще 20 января в Национальном Собрании в присутствии Пашиняна вице-премьер Тигран Авинян объявил, что на данный момент у нас 3 439 жертв, а с января по сегодняшний день новые тела находят каждый день в течение 2 месяцев в результате поисковых операций.

В результате Пашинян в очередной раз искажает факты, на этот раз противореча фактам, опубликованным его собственным правительством", - отмечает издание.