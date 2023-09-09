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Пашинян заявил Блинкену о готовности провести обсуждения с президентом Азербайджана

Пашинян заявил Блинкену о готовности провести обсуждения с президентом Азербайджана Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Карабах
9 сентября 2023 г. 16:09
Пашинян заявил Блинкену о готовности провести обсуждения с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом Пашинян сказал в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Премьер Армении подтвердил приверженность соглашениям от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе, а также готовность решения всех вопросов исключительно дипломатическими путем.

В свою очередь Госсекретарь Э. Блинкен подчеркнул важность решения всех вопросов посредством диалога, мирным дипломатическим путем и отметил, что США продолжат активные усилия в этом направлении.

Отметим, что сегодня помимо Блинкена Пашинян провел телефонные переговоры с президентами Франции и Ирана Эмманюэлем Макроном и Ибрахимом Раиси, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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