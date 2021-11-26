О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян: Карабах – азербайджанский, просто тридцать лет мы себя обманывали

Пашинян: Карабах – азербайджанский, просто тридцать лет мы себя обманывали На встрече с главами общин Сюника премьер Армении Никол Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана, отметив, что нужно прекратить и дальше обманывать себя.
Карабах
26 ноября 2021 г. 12:12
Пашинян: Карабах – азербайджанский, просто тридцать лет мы себя обманывали
Никол Пашинян

На встрече с главами общин Сюника премьер Армении Никол Пашинян признал, что Карабах - это Азербайджан, отметив, что нужно прекратить и дальше обманывать себя.

Об этом передает Report со ссылкой на газету "Грапарак".

"Он призвал свыкнуться с мыслью, что Карабах – азербайджанский, просто тридцать лет мы себя обманывали, и в конце должно было случиться то, что произошло", - пишет газета.

Пашинян также отметил, что Азербайджану должна быть предоставлена дорога в Нахчыван через Заргезур (Сюникская область). "Мы не можем не разблокировать дороги, не предоставить через Зангезур дорогу Азербайджану в Нахчыван", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pashinyan recognizes Karabakh as part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu etiraf edib: "Biz otuz il özümüzü aldatdıq"

Другие новости из категории

Global Village Space: Армения превратила некогда процветающий Физули в город-призрак
Global Village Space: Армения превратила некогда процветающий Физули в город-призрак
26 ноября 2021 г. 11:47
Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 08:00
В Армении арестован командир батальона, бежавший с фронта во время боев
В Армении арестован командир батальона, бежавший с фронта во время боев
26 ноября 2021 г. 00:49
Захарова: Cчитаем важным запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения
Захарова: Cчитаем важным запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения
25 ноября 2021 г. 16:40
МИД РФ: Есть хорошие перспективы восстановления транспортных связей на Южном Кавказе
МИД РФ: Есть хорошие перспективы восстановления транспортных связей на Южном Кавказе
25 ноября 2021 г. 15:29
Захарова: РФ сконцентрирована на восстановлении экономических связей на Южном Кавказе
Захарова: РФ сконцентрирована на восстановлении экономических связей на Южном Кавказе
25 ноября 2021 г. 15:20
Ситуацию в Карабахе обсудят в рамках заседания СМИД ОБСЕ
Ситуацию в Карабахе обсудят в рамках заседания СМИД ОБСЕ
25 ноября 2021 г. 15:01
ANAMA: Армяне заложили мины в водопроводные трубы
ANAMA: Армяне заложили мины в водопроводные трубы
25 ноября 2021 г. 14:42
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Служащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком
ФотоСлужащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком
25 ноября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi