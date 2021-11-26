Пашинян: Карабах – азербайджанский, просто тридцать лет мы себя обманывали

На встрече с главами общин Сюника премьер Армении Никол Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана, отметив, что нужно прекратить и дальше обманывать себя.

На встрече с главами общин Сюника премьер Армении Никол Пашинян признал, что Карабах - это Азербайджан, отметив, что нужно прекратить и дальше обманывать себя.

Об этом передает Report со ссылкой на газету "Грапарак".

"Он призвал свыкнуться с мыслью, что Карабах – азербайджанский, просто тридцать лет мы себя обманывали, и в конце должно было случиться то, что произошло", - пишет газета.

Пашинян также отметил, что Азербайджану должна быть предоставлена дорога в Нахчыван через Заргезур (Сюникская область). "Мы не можем не разблокировать дороги, не предоставить через Зангезур дорогу Азербайджану в Нахчыван", - подчеркнул он.