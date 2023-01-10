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Пашинян: Работу Лачынской дороги должны обеспечивать российские миротворцы

Пашинян: Работу Лачынской дороги должны обеспечивать российские миротворцы Согласно трехсторонним договоренностям, подписанным между лидерами Азербайджана, России и Армении, работу Лачинской дороги должны обеспечивать российские миротворцы.
Карабах
10 января 2023 г. 12:36
Пашинян: Работу Лачынской дороги должны обеспечивать российские миротворцы

Согласно трехсторонним договоренностям, подписанным между лидерами Азербайджана, России и Армении, работу Лачынской дороги должны обеспечивать российские миротворцы.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, основные обязанности по обеспечению функционирования этой коммуникации возложены на Москву и Баку.

Отметим, что Лачынская дорога на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы продолжает полноценно функционировать для гуманитарных целей. По ней беспрепятственно проходят все гуманитарные грузы, в том числе автомобили российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Laçın yolundakı duruma görə Rusiya sülhməramlılarını günahlandırıb

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