О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян признал Шушу азербайджанским городом

Пашинян признал Шушу азербайджанским городом "Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%".
Карабах
107
21 января 2021 г. 16:22
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Никол Пашинян

"Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в парламенте.

Затем он задался вопросом, может ли считаться этот город армянским: "Вы хотите сказать, что город Шуша, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?".

Напомним, что ранее с абсолютно противоположным заявлением выступил глава МИД Армении Ара Айвазян, назвавший Шушу ни много ни мало культурной столицей армян. Столь разношерстные заявления представителей армянских властей говорят о политическом хаосе и разброде внутри Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pashinyan: Over 90% of Shusha's population were Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Şuşanın Azərbaycan şəhəri olduğunu etiraf edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
15 января 2021 г. 14:43
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
На армянском рынке продаются напитки азербайджанского производства
На армянском рынке продаются напитки азербайджанского производства
14 января 2021 г. 20:53
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
16 января 2021 г. 13:41
МИД: Повторный визит министра Армении в Азербайджан может дорого обойтись армянской стороне
МИД: Повторный визит министра Армении в Азербайджан может дорого обойтись армянской стороне
14 января 2021 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi