Пашинян признал Шушу азербайджанским городом

"Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%".

"Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в парламенте.

Затем он задался вопросом, может ли считаться этот город армянским: "Вы хотите сказать, что город Шуша, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?".

Напомним, что ранее с абсолютно противоположным заявлением выступил глава МИД Армении Ара Айвазян, назвавший Шушу ни много ни мало культурной столицей армян. Столь разношерстные заявления представителей армянских властей говорят о политическом хаосе и разброде внутри Армении.