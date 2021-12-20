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Пашинян: После встреч с Алиевым есть возможность открыть эру мирного развития региона

Пашинян: После встреч с Алиевым есть возможность открыть эру мирного развития региона Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом.
Карабах
20 декабря 2021 г. 13:59
Пашинян: После встреч с Алиевым есть возможность открыть эру мирного развития региона
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба армянского правительства.

"Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае правительство Республики Армения сделает все возможное, чтобы продвинуться в этом направлении", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.

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