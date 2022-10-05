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Пашинян: Ответственность за реализацию повестки мира беру на себя

Пашинян: Ответственность за реализацию повестки мира беру на себя Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов взять на себя ответственность за реализацию повестки мира с Азербайджаном.
Карабах
5 октября 2022 г. 18:35
Пашинян: Ответственность за реализацию повестки мира беру на себя
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов взять на себя ответственность за реализацию повестки мира с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Никол Пашинян заявил в ходе парламентского часа в среду.

"Я подтверждаю, что мы придерживаемся повестки мира, и подтверждаю, что ответственность за реализацию повестки мира беру на себя. Ожидаю поддержки парламентского большинства и народа для претворения этой повестки в жизнь", - сказал премьер-министр Армении, добавив, что он "видит дорогу и готов по ней двигаться".

Ранее в интервью Общественному телевидению Армении Пашинян высказался за скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном. По его мнению, только так удастся установить мир в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Sülh gündəliyinə sadiqəm"

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