Пашинян о потерях армянской армии

По состоянию на сегодняшний день у армянской стороны есть 3 тысячи 250 официально подтвержденных жертв

По состоянию на сегодняшний день у армянской стороны есть 3 250 официально подтвержденных жертв.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сегодня, 20 марта во время встречи с жителями общины Нор Едесия заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По состоянию на сегодняшний день у армянской стороны есть 3 250 официально подтвержденных жертв. Сегодня у нас есть 189 родителей, сдавших образцы ДНК и ожидающих ответа. Да, у нас есть довольно большой список пропавших без вести, но этот список необходимо уточнить", - сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона и без того понесла много потерь, не нужно удваивать, увеличивать вчетверо количество этих жертв с целью политической спекуляции.

"Если не обнаружится новых обстоятельств, что весьма маловероятно, число наших жертв не превысит 4 000", - заявил армянский премьер.