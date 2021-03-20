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Пашинян о потерях армянской армии

Пашинян о потерях армянской армии По состоянию на сегодняшний день у армянской стороны есть 3 тысячи 250 официально подтвержденных жертв
Карабах
20 марта 2021 г. 19:35
Пашинян о потерях армянской армии
Никол Пашинян

По состоянию на сегодняшний день у армянской стороны есть 3 250 официально подтвержденных жертв.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сегодня, 20 марта во время встречи с жителями общины Нор Едесия заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По состоянию на сегодняшний день у армянской стороны есть 3 250 официально подтвержденных жертв. Сегодня у нас есть 189 родителей, сдавших образцы ДНК и ожидающих ответа. Да, у нас есть довольно большой список пропавших без вести, но этот список необходимо уточнить", - сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона и без того понесла много потерь, не нужно удваивать, увеличивать вчетверо количество этих жертв с целью политической спекуляции.

"Если не обнаружится новых обстоятельств, что весьма маловероятно, число наших жертв не превысит 4 000", - заявил армянский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın müharibə itkilərinin sayı 4 000 nəfərə qədərdir

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