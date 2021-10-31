Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха

Стали известны некоторые подробности встречи, которая состоялась 19 октября 2020 года, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и внепарламентских сил, членов партии «Дашнакцутюн».

Стали известны некоторые подробности встречи, которая состоялась 19 октября 2020 года, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и внепарламентских сил, членов партии «Дашнакцутюн».

Как передает Report, об этом заявил депутат от фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

Депутат отметил, что встреча была напряженной.

"19 октября он начал встречу словами о том, что ситуация тяжелая, у нас есть многочисленные потери. Я поинтересовался, есть ли хотя бы вопрос статуса (Нагорного Карабаха – ред.), он ответил, что нет. Обращаясь к нему, я сказал: ты, фактически, 23-24 дня кричал "победим", а теперь говоришь, что идешь подписывать капитуляцию. Он же ответил, что ситуация такова, и "бывшие" не оставили хорошее наследство», - сказал И.Сагателян.