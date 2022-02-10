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Пашинян назвал новые данные о потерях в ходе 44-дневной войны

Пашинян назвал новые данные о потерях в ходе 44-дневной войны Число военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной Карабахской войны, составляет 3 812 человек. При этом, местонахождение 217 остается неизвестным.
Карабах
10 февраля 2022 г. 07:52
Пашинян назвал новые данные о потерях в ходе 44-дневной войны

Число военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной Карабахской войны, составляет 3 812 человек. При этом, местонахождение 217 остается неизвестным.

Как передает Report, об этом на заседании Национального Собрания в ходе правительственного часа заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

Армянская оппозиция утверждает, что военные потери страны составляют от 5 до 7 тысяч. Отвечая на вопросы депутатов, премьер-министр призвал оппозицию не преувеличивать число погибших на войне. Никол Пашинян заявил, что, если у оппозиции есть доказательства, она должна их предоставить.

Отметим, что Армения продолжает поиск военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Карабахе. Число трупов, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, достигло 1 706 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ikinci Qarabağ müharibəsindəki insan itkilərinin sayını açıqlayıb

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