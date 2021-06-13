Пашинян: Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей

Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей, перешедших под контроль Азербайджана.

Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей, перешедших под контроль Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.

Отметим, что Азербайджан 12 июня передал Армении 15 армянских военных в обмен на предоставление карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.