О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян: Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей

Пашинян: Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей, перешедших под контроль Азербайджана.
Карабах
13 июня 2021 г. 11:01
Пашинян: Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей
Никол Пашинян

Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей, перешедших под контроль Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.

Отметим, что Азербайджан 12 июня передал Армении 15 армянских военных в обмен на предоставление карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyandan Azərbaycanın minalanmış əraziləri ilə bağlı etiraf

Экслюзивные новости

Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi