Пашазаде: Духовные лидеры не должны допускать использование религии в этнополитических целях

"К сожалению, реальность наших дней такова, что и сегодня на азербайджанских землях погибают невинные люди, подрываясь на минах, так как карты минных полей до сих пор полностью не предоставлены нашей стороне".

"К сожалению, реальность наших дней такова, что и сегодня на азербайджанских землях погибают невинные люди, подрываясь на минах, так как карты минных полей до сих пор полностью не предоставлены нашей стороне".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по итогам трехсторонней встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве.

"Для воссоздания мира должны продолжаться усилия на всех уровнях, в том числе, на общественном и религиозном. Азербайджанское государство неоднократно заявляло о своей готовности к добрососедским отношениям с Арменией, и религиозная общественность страны однозначно поддерживает эту позицию. Азербайджан на самом высоком уровне объявил о своей решимости охранять и восстанавливать все культурные и религиозные памятники на своих освобожденных от оккупации территориях, гарантировать всем гражданам, независимо от их этнической и религиозной принадлежности равные права и свободы", - заявил председатель УМК.

"Мы, религиозные лидеры не должны допускать использование религии в этнополитических целях. Считаем, что, нельзя выступать с религиозной трибуны с призывами к войне и ненависти, ведь кровавая война принесла невосполнимое горе обоим народам", - добавил он.

"Несмотря на непримиримую и политизированную позицию армянской церкви, мы считаем, что на нас – религиозных лидерах лежит ответственность за духовную, а не политическую составляющую проблемы. Поэтому, мы – религиозные деятели не в праве ставить под сомнение политические решения лидеров наших государств.

Наш долг перед Всевышним донести эту истину до наших народов, в том числе, соотечественникам, проживающим за пределами наших стран. Мы, религиозные лидеры, опираясь на веру и свой авторитет призваны поддержать усилия политических лидеров наших государств по реализации мирных договоренностей во имя будущего наших народов", - заявил председатель УМК.