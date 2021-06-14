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ПАСЕ приветствует возвращение Азербайджаном 15 армянских военных

ПАСЕ приветствует возвращение Азербайджаном 15 армянских военных Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гэван приветствует освобождение Азербайджаном 15 пленных армян и передачу Арменией карты минных полей Агдамского района  Азербайджану
Карабах
14 июня 2021 г. 13:37
ПАСЕ приветствует возвращение Азербайджаном 15 армянских военных

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гэван приветствует освобождение Азербайджаном 15 пленных армян и передачу Арменией карты минных полей Агдамского района Азербайджану, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

"Мы можем приветствовать, что обе стороны с помощью и поддержкой различных международных субъектов работали вместе, чтобы найти решение двух наиболее важных гуманитарных последствий войны", - отметил докладчик ПАСЕ.

Отмечается, что П. Гэван посетил Армению в мае 2021 года и планирует летом приехать в Азербайджан, чтобы завершить свой доклад о гуманитарных последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Чичек Мамедова

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Версия на английском языке PACE rapporteur welcomes Azerbaijan’s release of Armenian captives

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