О нас

Парламентский секретарь: Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией

Парламентский секретарь: Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией Канада уважает территориальную целостность Азербайджана.
Карабах
26 января 2023 г. 11:05
Парламентский секретарь: Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией

Канада уважает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Роб Олифант заявил на обсуждениях о ситуации на дороге Ханкенди-Лачын в комитете парламента страны.

"Мы хотим четко заявить, что Канада поддерживает все резолюции ООН по Карабаху... Канада уважает территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ и его суверенитет", сказал Роб Олифант.

Он также добавил, Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией, направленный на достижение конструктивного результата и мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqu dəstəkləyir

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 4 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-1
FotoBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 4 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-1
26 Yanvar , 2023 10:17
Xankəndi-Laçın yolunda aksiya 46 gündür davam edir
FotoXankəndi-Laçın yolunda aksiya 46 gündür davam edir
26 Yanvar , 2023 08:05
Daşaltı əməliyyatından 31 il ötür
Daşaltı əməliyyatından 31 il ötür
26 Yanvar , 2023 00:00
Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir
FotoHavanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir
25 Yanvar , 2023 22:22
Bu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 61 avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb - YENİLƏNİB-12
FotoBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 61 avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb - YENİLƏNİB-12
25 Yanvar , 2023 19:19
Dövlət Komissiyası: “Daşaltıda kütləvi məzarlıqda aşkarlanan meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi aparılır”
Dövlət Komissiyası: “Daşaltıda kütləvi məzarlıqda aşkarlanan meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi aparılır”
25 Yanvar , 2023 16:26
Ukrayna teleqram kanalı Qarabağda minatəmizləmə prosesi ilə bağlı material hazırlayıb
Ukrayna teleqram kanalı Qarabağda minatəmizləmə prosesi ilə bağlı material hazırlayıb
25 Yanvar , 2023 15:17
Ombudsman: Laçın-Xankəndi yolunda humanitar yüklərin daşınması üçün heç vaxt maneə yaradılmayıb və hazırda da yaradılmır
Ombudsman: "Laçın-Xankəndi yolunda humanitar yüklərin daşınması üçün heç vaxt maneə yaradılmayıb və hazırda da yaradılmır"
25 Yanvar , 2023 12:12
Ekoaksiya: Xankəndi-Laçın yolunda fəallıq hər gün daha da artır
Ekoaksiya: Xankəndi-Laçın yolunda fəallıq hər gün daha da artır
25 Yanvar , 2023 08:15
Azərbaycanlı fəallar dünya ictimaiyyətini ekologiyanı qorumağa çağırırlar
FotoAzərbaycanlı fəallar dünya ictimaiyyətini ekologiyanı qorumağa çağırırlar
24 Yanvar , 2023 22:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi