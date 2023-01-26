Парламентский секретарь: Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией

Канада уважает территориальную целостность Азербайджана.

Канада уважает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Роб Олифант заявил на обсуждениях о ситуации на дороге Ханкенди-Лачын в комитете парламента страны.

"Мы хотим четко заявить, что Канада поддерживает все резолюции ООН по Карабаху... Канада уважает территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ и его суверенитет", сказал Роб Олифант.

Он также добавил, Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией, направленный на достижение конструктивного результата и мира.