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В Товузе почтили память шехидов

В Товузе почтили память шехидов Светлую память шехидов почтили минутой молчания и в Товузе.
Карабах
4 декабря 2020 г. 20:06
В Товузе почтили память шехидов

Светлую память шехидов почтили минутой молчания и в Товузе.

Как сообщает западный центр Report, движение автомобилей на всех улицах и проспектах города было приостановлено, машины подавали сигналы в память о шехидах.

Были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, которые своими жизнями и кровью написали историю Отечественной войны, выражены пожелания скорейшего исцеления раненым.

В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их обнаружения и информирования их семей. В настоящее время 1 245 военнослужащих продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует скорейшее исцеление раненым!

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda şəhidlərin xatirəsi anılıb

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