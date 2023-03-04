Пакистанский журналист: Скорость восстановления Карабаха впечатляет

Восстановление в кратчайшие сроки дорог, строительство инфраструктуры и аэропортов на освобожденных территориях говорит о впечатляющей работе Азербайджана в рамках процесса по Великому возвращению.

Восстановление в кратчайшие сроки дорог, строительство инфраструктуры и аэропортов на освобожденных территориях говорит о впечатляющей работе Азербайджана в рамках процесса по Великому возвращению.

Об этом Report заявил пакистанский журналист, сотрудник газеты Dawn Джамал Шахид.

По его словам, масштаб разрушений, увиденных им за эти два дня в Карабахе, потрясают.

"До этого такие сцены я видел только в новостях. Все это очень печально",- добавил он.

Пакистанский журналист также особо подчеркнул недопустимость разрушения памятников культурного и исторического наследия. По его словам, исторические памятники не принадлежат какому-то конкретному региону, а являются всемирным наследием.

В заключение он выразил надежду на то, что Карабах будет полностью восстановлен.