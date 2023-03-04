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Пакистанский журналист: Скорость восстановления Карабаха впечатляет 

Пакистанский журналист: Скорость восстановления Карабаха впечатляет  Восстановление в кратчайшие сроки дорог, строительство инфраструктуры и аэропортов на освобожденных территориях говорит о впечатляющей работе Азербайджана в рамках процесса по Великому возвращению.
Карабах
4 марта 2023 г. 16:42
Пакистанский журналист: Скорость восстановления Карабаха впечатляет 

Восстановление в кратчайшие сроки дорог, строительство инфраструктуры и аэропортов на освобожденных территориях говорит о впечатляющей работе Азербайджана в рамках процесса по Великому возвращению.

Об этом Report заявил пакистанский журналист, сотрудник газеты Dawn Джамал Шахид.

По его словам, масштаб разрушений, увиденных им за эти два дня в Карабахе, потрясают.

"До этого такие сцены я видел только в новостях. Все это очень печально",- добавил он.

Пакистанский журналист также особо подчеркнул недопустимость разрушения памятников культурного и исторического наследия. По его словам, исторические памятники не принадлежат какому-то конкретному региону, а являются всемирным наследием.

В заключение он выразил надежду на то, что Карабах будет полностью восстановлен.

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Версия на английском языке Pakistani journalist: Speed of Karabakh's recovery impressive

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