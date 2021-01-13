Пакистанский министр поздравил Азербайджан с освобождением своих земель

В ходе официального визита в Исламскую Республику Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим пакистанским коллегой Махдумом Шахом Махмудом Куреши

В ходе официального визита в Исламскую Республику Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим пакистанским коллегой Махдумом Шахом Махмудом Куреши.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества между двумя странами на основе дружбы и братства.

Шах Махмуд Куреши поздравил Азербайджан с освобождением родных земель и заявил, что Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана. По его словам, трехсторонняя встреча в Исламабаде стала ярким примером решимости обеих стран и далее развивать сотрудничество в регионе.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил поддержку дружественным правительством Пакистана позиции Азербайджана, основанной на международном праве, а также решительную поддержку пакистанского народа. Была выражена благодарность за однозначную и принципиальную позицию этой страны во время Отечественной войны.

Министры также обсудили многие аспекты двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в области торговли, сельского хозяйства, энергетики и транспорта, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.