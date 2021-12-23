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ПА ГУАМ поддерживает Азербайджан в вопросах постконфликтного восстановления

ПА ГУАМ поддерживает Азербайджан в вопросах постконфликтного восстановления Под председательством главы делегации парламента Грузии в Парламентской Ассамблее ГУАМ состоялась 14-я сессия Парламентской Ассамблеи ГУАМ в режиме видеоконференции.
Карабах
23 декабря 2021 г. 15:06
ПА ГУАМ поддерживает Азербайджан в вопросах постконфликтного восстановления
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Парламентская Ассамблея ГУАМ приветствует и поддерживает усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам прошедшей в режиме видеоконференции 14-ой сессии ПА ГУАМ.

"Парламентская Ассамблея приветствовала и поддержала усилия Азербайджанской Республики по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и подтвердила, что налаживанию межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном на основе норм и принципов международного права, в частности, принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств для устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе нет альтернативы",- говорится в заявлении.

На заседании присутствовали парламентские делегации всех стран-участниц ГУАМ, а также Балтийская Ассамблея в качестве гостя.

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Версия на азербайджанском языке GUAM PA azad olunmuş torpaqların bərpasında Azərbaycanı dəstəkləyir
Версия на английском языке GUAM PA supports Azerbaijan in post-conflict reconstruction

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