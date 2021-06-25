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Тейс: Запад продолжает закрывать глаза на агрессорскую политику Армении

Тейс: Запад продолжает закрывать глаза на агрессорскую политику Армении "МИД Франции и Госдеп США продолжают сохранять дистанцию и постыдное молчание, когда речь идет о глобальной ситуации в области безопасности, а также о ближайших и отдаленных угрозах Европы; всегда закрывают глаза на агрессорскую политику Армении на Южном
Карабах
25 июня 2021 г. 12:43
Тейс: Запад продолжает закрывать глаза на агрессорскую политику Армении
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"МИД Франции и Госдеп США продолжают держать дистанцию и хранить постыдное молчание, когда речь идет о глобальной ситуации в области безопасности, а также о ближайших и отдаленных угрозах Европы; закрывают глаза на агрессорскую политику Армении на Южном Кавказе".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя обстрел армянскими ВС 24 июня позиций азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.

"Безотлагательные действия Вашингтона и Брюсселя крайне необходимы для того, чтобы экономический уровень и промышленные проекты процветали на Южном Кавказе в противовес насилию, пропагандируемому и распространяемому Арменией", - заявил политолог.

Накануне подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.

Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

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Версия на английском языке Tase: West continues turning blind eye to Armenian belligerent policies

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