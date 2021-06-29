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Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов

Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов Госсекретарь США Энтони Блинкен должен изменить курс, и, пока не поздно, включить регион Южного Кавказа в свой краткий список приоритетов, чтобы обеспечить лучшее геополитическое положение в регионе и укрепить двустороннее сотрудничество между Соединенным
Карабах
29 июня 2021 г. 11:31
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Питер Тейс

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен изменить курс, и, пока не поздно, включить регион Южного Кавказа в свой краткий список приоритетов, чтобы обеспечить лучшее геополитическое положение в регионе и укрепить двустороннее сотрудничество между Соединенными Штатами и Азербайджаном.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По словам политолога, то, что при недавней встрече госсекретаря и главы МИД Франции не обсуждался Южный Кавказ, вызывает настороженность и тревогу.

"В ходе его встреч с министром Жаном-Ивом Ле Дрианом ни разу не упоминалось развитие безопасности Южного Кавказа и новые реалии на местах - восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности от деспотических вооруженных сил Армении. Не говорилось также о развитии проектов трансатлантической торговли, которые могли принести пользу Ближнему Востоку и той части Европы, где Азербайджан и Грузия являются ключевыми участниками", - отметил Тейс.

П. Тейс заявил, что без тесного сотрудничества с Азербайджаном трансатлантические проекты и экономический диалог, сформированный Вашингтоном, останутся только в планах.

"Геостратегия Вашингтона в Европе будет незавершенной до тех пор, пока Армении будут предоставлены политические и экономические привилегии, а реалии на местах не будут оцениваться точно и объективно; молчание - не ответ. Вашингтон должен оказать давление на армянский режим, чтобы он вернул все карты, на которых указано точное местоположение противотанковых и противопехотных мин, установленных вооруженными силами Армении на суверенной территории Азербайджана", - добавил он.

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