Озджан Карс: То, что армяне совершили в Карабахе – это действия варваров

"Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, — это деяние диких людей, не знающих культуры и искусства и лишенных высокого мышления". Об этом Report заявил член Клуба путешественников Турции Озджан Карс. Путешественник сказал, что он родом из Эрзуру

Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, — это деяние диких людей, не знающих культуры и искусства и лишенных высокого мышления.

Об этом Report заявил член Клуба путешественников Турции Озджан Карс.

Путешественник сказал, что он родом из Эрзурума, а его отец был вынужден мигрировать в 1877 году во время турецко-русской войны: " В этой войне мы сражались с армянами больше, чем с русской армией. Мы слышали от наших предков о нападениях на города и резне там людей. Второй раз мы испытали то же самое во время Первой мировой войны. Моя семья дважды была вынуждена переезжать из-за трагедии, устроенной армянами".

"Мы в этих краях вживую увидели то лицо вандализма, которое мы услышали от взрослых", - подчеркнул О. Карс.