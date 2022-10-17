Мусаев: Ответственность за атаки на мирное население Азербайджана лежит на правительстве Армении

Ответственность за атаки на мирное население Азербайджана, гибель и ранения мирных жителей полностью лежит на правительстве Армении.

Ответственность за атаки на мирное население Азербайджана, гибель и ранения мирных жителей полностью лежит на правительстве Армении.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором коммуникационной политики Администрации президента Джавид Мусаев заявил на мероприятии, посвященном второй годовщине ракетных обстрелов Гянджи.

По его словам, Азербайджан ответил Армении за содеянное на поле боя.

Д. Мусаев добавил, что Армения с первых дней войны вела ее в отношении Азербайджана и в информационном поле, распространяя дезинформацию и фейковые новости: "Поэтому Азербайджану пришлось вести борьбу не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Для этого, Азербайджан открыл свои двери для представителей всех международных СМИ, чтобы те смогли узнать правду. В ходе войны президент Азербайджана давал интервью международным CМИ, публиковал информацию в Twitter".

Д. Мусаев отметил, что на сегодняшний день Азербайджан проводит работу по восстановлению освобожденных территорий, и призвал прибывших сегодня в Гянджу зарубежных дипломатов также поделиться всей правдой о последствиях ракетных обстрелов этого города в своих странах.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.