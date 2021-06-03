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Отважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Отважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ Алхасов Джамал Ильгар оглу – один из отважных воинов азербайджанской армии, внесших вклад в завоевание победы в Отечественной войне.
Карабах
3 июня 2021 г. 15:42
Отважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
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Алхасов Джамал Ильгар оглу – один из отважных воинов азербайджанской армии, внесших вклад в завоевание победы в Отечественной войне.

Дж.Алхасов родился в 2001 году в Сумгайыте. В 2019 году окончил Сумгайытскую среднюю школу №34. В апреле того же года был призван на действительную военную службу. Он нес службу в N-ской воинской части, расположенной на территории, считавшейся тогда линией фронта. В войне он потерял обе ноги, является инвалидом Отечественной войны.

Рассказывая о своем боевом пути Report, Дж.Алхасов сказал, что в начале войны в первую очередь примкнул к боям на Физулинском направлении.

В ходе боевых действий являлся водителем, отвозил военнослужащим оружие, припасы и провизию: "Я обеспечивал боеприпасами и провизией военнослужащих на Физулинском, Джебраильском, Губадлинском направлениях. 31 октября нам сказали, что наша машина осталась в Губадлы на отбитом у армян посту. Командир поручил нам вывезти машину. Утром за пост шли ожесточенные бои, пост был отбит у армян. Оставалась только одна высота. Мы пошли туда. Нас было трое. Примерно через полчаса армяне подвергли нас снарядному обстрелу. Первый снаряд упал перед машиной, я получил ранение в глаз и легкое ранение в руку. Мы пробежали в сторону поста. В 10 метрах от поста армяне сбросили четвертый снаряд, и он упал позади меня. Взрывная волна подняла меня в воздух, я увидел в воздухе свои оторванные ноги. Боевые товарищи услышав мои крики, оттащили меня к посту. 3 часа я оставался там. На тот момент я потерял зрение, была большая кровопотеря. Мне повезло, что осколки прижгли вену на ноге. Армяне беспрерывно подвергали территорию артиллерийскому обстрелу, машины не могли подъехать и забрать нас".

Дж.Алхасов сказал, что после полного обеспечения протезом первым делом посетит Губадлы, где он потерял ноги: "Никто не верил, что я выживу. Врач Роман Чобанов провел очень сложную и рискованную операцию".

Распоряжением президента Ильхама Алиева Дж.Алхасов награжден медалями "Отважный боец", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила".

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəsur döyüşçü: "Qubadlıda ayaqlarımın basdırıldığı məkanı ziyarət edəcəyəm" - VİDEOREPORTAJ

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