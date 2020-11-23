Открытое письмо проживающего в Москве азербайджанского профессора своим коллегам

Уверен, что подобный поступок по отношению к Азербайджану и его народу стал бы подтверждением вашей благородной гражданской позиции

Профессор Московской консерватории имени П.И.Чайковского, член Московского Союза композиторов Фарадж Караев направил открытое письмо дирижерам Владимиру Спивакову и Теодору Курентзису, подписавшим обращение в ЮНЕСКО о защите христианских памятников в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, с письме говорится:

"Уважаемые коллеги, я ознакомился с текстом вашего обращения в ЮНЕСКО и, конечно, поддерживаю ваше предложение о включении культурных, художественных и архитектурных христианских памятников, находящихся на территории Азербайджана, в список всемирного наследия. Спору нет, это, действительно, необходимо!

Далее вы сетуете на то, что эти памятники ожидает та же трагическая судьба, которая постигла сирийскую Пальмиру – мы хорошо помним, как этот уникальный город был разрушен отморозками из ИГИЛ (организация, запрещенная в России). И вот, проявляя заботу о памятниках культуры в Нагорном Карабахе и вспоминая в подобном контексте Пальмиру, вы, тем самым, вольно или невольно, сравниваете Азербайджан с одной из самых страшных террористических организаций, отвергнутых всем цивилизованным миром.



Не слишком ли это цинично и беспардонно?



Мне хотелось бы напомнить Вам, уважаемые коллеги, что сегодняшний Азербайджан – это многонациональное и многоконфессиональное государство, живущее по канонам мультикультурализма. И защита христианского культурного наследия, как, кстати, и мусульманского, и иудейского, является одним из приоритетов Правительства светского Азербайджана. Нормальная церковная жизнь в религиозных памятниках Карабаха будет сохранена: «Именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона» - так проинформировал Ильгам Алиев Президента России Владимира Путина.



А слова Президента Азербайджана никогда не расходятся с делом!

Хотелось бы задать Вам вопрос - Знакомы ли вы с тем, что семь районов Азербайджана, не находящихся на территории Нагорного Карабаха, в течение почти тридцати лет находились под оккупацией соседнего государства? Знаете ли вы, что в этих районах, кроме средневековых христианских монастырей, существовали многочисленные мечети, а также православная церковь, находившаяся в Ходжавенде?



Предлагаю Вашему вниманию несколько фотографий, на которых видно, во что превратился православный храм за эти годы:

Обратите внимание на имя ГАРИК, украшающее стену разрушенного храма. Это имя не встретишь среди азербайджанцев, но оно распространено среди жителей соседней страны.

А это фотографии мечетей -

в Зангилане она была превращена в свинарник:



ФОТО: ЗАНГИЛАН мечеть

а в Агдаме в хлев:

А сам город Агдам, некогда цветущий и процветающий, за эти годы превратился в город-призрак:

ФОТО: АГДАМ город-призрак



Город Шуша, жемчужина Нагорного Карабаха или, как ее называли, Консерваторию Закавказья, в ночь на 10 ноября была освобождена. Что же увидели там азербайджанские солдаты?Посмотрите, вот памятник выдающемуся азербайджанскому певцу Бюль Бюлю во дворе его разрушенного Дома-музея:

Только в Шуше разрушено около двухсот памятников культуры, в том числе дворец Панах хана и дворцовая библиотека, Ханский дворец и караван-сарай, мечеть Саатлы, Верхняя и Нижняя Говхерага, мавзолей Вагифа, дом поэтессы Натаван, с которой Александр Дюма-отец играл в шахматы во время путешествия по Кавказу.

В скором времени специальная комиссия ЮНЕСКО должна посетить освобожденные от оккупации территории. Вот список разрушенных объектов, который им предстоит увидеть своими глазами.

1. 927 библиотек с 4 600 000 экземплярами книг;

2. 700 памятников истории и культуры;

3. 808 Дворцов культуры, Домов культуры и клубов;

3. 85 музыкальных и школ с изучением изобразительного искусства;

4. 22 музея и музейных филиалов со 100 000 экспонатов;

5. 4 художественные галереи, 4 театра, 2 концертных зала;

6. Худаферинские мосты постройки VII-XII веков;

7. Мавзолей в селе Хачин-Турбатлы, Агдамский район. XIV век;

8. Азыхская пещера, стоянка первобытного человека, которая была

заминирована (!!!) отступающими оккупантами.

Согласитесь, коллеги, что с террористами из ИГИЛ нужно и должно сравнивать жителей страны, но никак не азербайджанцев!



Никто не требует от вас извинений за оскорбление азербайджанского народа, уважаемый Владимир Теодорович и не менее уважаемый Теодор Иоаннович, слова в такой ситуации бессмысленны.



Но, может быть, вам, уважаемые коллеги, теперь придет в голову светлая мысль посетить один из разрушенных до основания городов Азербайджана и дать там симфонический концерт? Тем самым вы подчеркнули бы свое честное и беспристрастное отношению к происходящему, музыка нивелировала бы ваши несправедливые обвинения, и ваше реноме было бы полностью восстановлено. Ведь именно таким образом продемонстрировал свое отношение к вандалам, дикарям и разрушителям маэстро Валерий Гергиев, приехав со своим оркестром в разрушенную Пальмиру, чтобы дать концерт. Уверен, что подобный поступок по отношению к Азербайджану и его народу стал бы подтверждением вашей благородной гражданской позиции".