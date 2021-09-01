Открытие аэропорта в Физули - демонстрация возрождения мирной жизни в Карабахе - эксперт

Открытие азербайджанского аэропорта Физули является признаком того, что Азербайджан привержен предоставлению гражданам, ожидающим возвращения в Карабах, места, где они могут мирно возобновить свою жизнь.

Строительство и планируемое открытие аэропорта в Физули - знак возвращения мирной жизни на освобожденные территории. Это показатель приверженности Азербайджана созданию условий для людей, до недавнего времени бывших вынужденными переселенцами, вернуться в свои прежние места проживания.

Об этом сказал Report президент американской организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.

По его словам, в этом убеждает и тот факт, что аэропорт начнет функционировать менее чем через год после начала строительства.

“Продолжая осуществлять эти инвестиции в Карабах, правительство в Баку также может значительно повысить шансы на долгосрочную экономическую и политическую стабильность в этом регионе и вокруг него”, -сказал он.

Как ранее сообщил журналистам в Физули представитель ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), аэропорт будет иметь статус международного и сможет принимать самолеты со взлетным весом до 400 тонн. Первый испытательный полет запланирован на 5 сентября.

Джейла Алиева