Открытие аэропорта в Физули - демонстрация возрождения мирной жизни в Карабахе - эксперт

Строительство и планируемое открытие аэропорта в Физули - знак возвращения мирной жизни на освобожденные территории. Это показатель приверженности Азербайджана созданию условий для людей, до недавнего времени бывших вынужденными переселенцами, вернуться в свои прежние места проживания.
Об этом сказал Report президент американской организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.
По его словам, в этом убеждает и тот факт, что аэропорт начнет функционировать менее чем через год после начала строительства.
“Продолжая осуществлять эти инвестиции в Карабах, правительство в Баку также может значительно повысить шансы на долгосрочную экономическую и политическую стабильность в этом регионе и вокруг него”, -сказал он.
Как ранее сообщил журналистам в Физули представитель ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), аэропорт будет иметь статус международного и сможет принимать самолеты со взлетным весом до 400 тонн. Первый испытательный полет запланирован на 5 сентября.
Джейла Алиева