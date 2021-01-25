Отчет об обращении Армении с азербайджанскими пленными направлен в международные организации

При подготовке отчета были использованы показания пленных и заложников, распространенные в соцсетях материалы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила в соответствующие международные организации отчет об обращении Армении с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана, захваченными в плен в ходе военных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года, а также с гражданскими лицами Азербайджана, удерживаемыми Арменией в заложниках с 2014 года.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Как известно, между Арменией и Азербайджаном с 14 декабря начался процесс обмена военнопленными и заложниками. В ходе личных бесед во время посещения омбудсменом Сабиной Алиевой возвращенных военнопленных и заложников они рассказали о пытках и бесчеловечном обращении, которым подвергались в Армении. При подготовке отчета были использованы показания этих пленных и заложников, распространенные в соцсетях материалы, и другие полученные факты.

В отчете представлены доказательства пыток и иных жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство обращений Армении с азербайджанцами во время их пребывания в плену и заложниках.

В то же время было отмечено, что омбудсмен Азербайджана проводит мониторинг отношения к содержащимися в Азербайджане армянским военнопленным и ситуации с обеспечением их прав.

В заключение высказан призыв к соответствующим международным структурам в связи с преступлениями, совершенными военно-политическим руководством Армении с грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности, положений Женевских конвенций, требование привлечь виновных к ответственности.

Начиная с 27 сентября 2020 года, в связи с нападениями Армении на гражданское население и объекты в Азербайджане, омбудсмен республики направила 14 обращений в международные организации, включая 8 отчетов, 8 заявлений и видеообращений.