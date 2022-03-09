Отчет Кабмина: Значительно сократилось число незаконных поездок на азербайджанские территории

Информация о 286 иностранных гражданах, незаконно посетивших в разное время территории Азербайджана, несмотря на предупреждения, была включена в "Список иностранных граждан, незаконно пересекших границу Азербайджанской Республики" (30 из них осущес

Информация о 286 иностранных гражданах, незаконно посетивших в разное время, несмотря на предупреждения, территории Азербайджана, была включена в "Список иностранных граждан, незаконно пересекших границу Азербайджанской Республики" (30 из них осуществили незаконные визиты в 2021 году). Этим иностранцам запрещен въезд в Азербайджан. В то же время имена двух человек были исключены из списка.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2021 году.

Было отмечено, что в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации, в прошлом году число незаконных визитов на азербайджанские территории значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.