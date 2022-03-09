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Отчет Кабмина: Значительно сократилось число незаконных поездок на азербайджанские территории

Отчет Кабмина: Значительно сократилось число незаконных поездок на азербайджанские территории Информация о 286 иностранных гражданах, незаконно посетивших в разное время территории Азербайджана, несмотря на предупреждения, была включена в "Список иностранных граждан, незаконно пересекших границу Азербайджанской Республики" (30 из них осущес
Карабах
9 марта 2022 г. 14:57
Отчет Кабмина: Значительно сократилось число незаконных поездок на азербайджанские территории

Информация о 286 иностранных гражданах, незаконно посетивших в разное время, несмотря на предупреждения, территории Азербайджана, была включена в "Список иностранных граждан, незаконно пересекших границу Азербайджанской Республики" (30 из них осуществили незаконные визиты в 2021 году). Этим иностранцам запрещен въезд в Азербайджан. В то же время имена двух человек были исключены из списка.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2021 году.

Было отмечено, что в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации, в прошлом году число незаконных визитов на азербайджанские территории значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

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Версия на английском языке Azerbaijan registers significant drop in number of illegal visits to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Hesabat: "Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfərlərin sayında xeyli azalma var"

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